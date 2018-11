Vado Ligure. Arriva alla quarta gara l’agognato referto rosa per le biancorosse vadesi dopo le sconfitte di misura con Prato, Lavagna e Florence.

Le ragazze del presidente Mazzieri passano al PalaGalli in virtù di 18 minuti di buon basket a cavallo dei primi due tempini.

L’inizio è drammatico per le pappagalline, che partono in modo narcolettico e subiscono le scorribande delle toscane che si portano presto a condurre 11 a 3 dopo neanche 3 minuti di gioco. Un time-out riparatore ed un ingresso energico di Zappatore insieme alla positivissima Zignego cambiano faccia alle ospiti, che recuperano velocemente lo svantaggio e conducono alla fine del primo tempino 21 a 15 grazie ad una tripla proprio di Zignego.

Nel secondo periodo l’Amatori esprime il meglio di sé con una finalmente energica difesa che smorza le velleità della squadra locale. In attacco anche Paleari e Cambiaso danno un ottimo contributo con Poggio che sigla la sua terza doppia doppia stagionale (17 punti e 17 rimbalzi). Ben presto il punteggio per le vadesi si dilata e Galli segna la miseria di 8 punti con l’Amatori che di fatto doppia le avversarie (42 a 23 per le biancorosse all’intervallo lungo).

Il terzo periodo è sicuramente il più combattuto, con la squadra ospite che parte molle e subisce una mini rimonta della Named, che arriva al meno 13 ma viene respinta al mittente con una tripla di Paleari. La Galli di fatto si arrende con la complicità delle vadesi che si adagiano in una lunga amministrazione controllata della gara. Si arriva al quarantesimo senza patemi e per una volta l’Amatori può festeggiare la vittoria. Soddisfazione all’interno del team vadese per aver mosso la classifica che recitava un francamente immeritato zero.

Finalmente si può festeggiare nello spogliatoio la prima vittoria in B! Da segnalare il rientro in squadra di De Mattei che, risolti i problemi di tesseramento, speriamo possa essere utile alla causa biancorossa.

Adesso bisogna continuare a lavorare duramente in palestra per poter affrontare domenica 25 novembre al geodetico alle ore 18 il Pontedera, che veleggia nelle parti alte della classifica. La scimmia sulla spalla è stata tolta, ora non bisogna assolutamente accontentarsi.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 5ª giornata:

Named Number 8 San Giovanni Valdarno – Amatori Pallacanestro Savona 47-73

(Parziali: 15-21; 23-42; 37-60)

Named Number 8 San Giovanni Valdarno: Baggiani, Campagnano 11, Ermini, Bidini 2, Argenti 1, Stagi 2, Nannini 13, Giardini, Casucci, Scalpellini, Innocenti 18. All. Piccioli, ass. Mugnai.

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena, Zignego 8, Picasso 7, Lanari 3, Cambiaso 12, Paleari 13, Franchello, Demattei 2, Zappatore 9, Leonardini 2, Poggio 17. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Arbitri: Luppichini (Viareggio) e Panelli (Montecatini Terme).