Alassio. Si interrompe dopo due gare la serie di successi della Serrafrutta Alassio Laigueglia PGS Volley che sabato sera è stata sconfitta in casa dal Volley Primavera.

Fin dalle prima battute la squadra di casa si è subito mostrata in giornata negativa, ma è comunque riuscita a vincere il primo set per 26 a 24.

Il Volley Primavera però ha deciso di non mollare, mettendo in difficoltà la ricezione alassina e vincendo il secondo set per 25-23.

Usando molto i primi tempi dei centrali su cui l’Alassio Laigueglia PGS Volley non riusciva a prendere il tempo a muro, la squadra imperiese si aggiudicava anche il terzo set per 25-12.

L’ultimo set, nonostante il sostegno del tifo delle ragazze della Under 18, è stato molto avvincente, con una battaglia punto a punto sino al 22-22. A questo punto però il team Serrafrutta ha commesso degli errori cruciali (battuta a rete, attacco fuori e ricezione a “saponetta”) che l’hanno portato a perdere il set per 25-22.

“Speriamo che il coach Mantoan, spiazzato dalla apatia dei suo giocatori, riesca a trovare la giusta ricetta per ricaricare il morale, registrare le valvole e dare la svolta a questa serata da dimenticare. Domenica prossima ci aspetta l’Olimpia Volley a Genova Voltri” affermano i dirigenti della società.