Albenga. L’incontro tra San Filippo Neri Albenga e Atletico Argentina verrà rigiocato. Questa la decisione: “Il giudice sortivo premesso che la gara è stata sospesa definitivamente al 6° del secondo tempo per infortunio all’arbitro che non gli consentiva di proseguire normalmente la direzione della gara; dispone la ripetizione della stessa demandando gli atti alla Delegazione provinciale per il recupero. Fatti salvi i provvedimenti disciplinari adottati nel corso della stessa da parte del direttore di gara. Si dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale sussistendo, comunque, elementi che giustificano opportuni approfondimenti”.

Hazed Said Semry (Legino “B”) è stato squalificato per tre giornate in quanto “espulso per recidività in ammonizioni formali, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva l’arbitro, all’uscita del terreno di gioco reiterava il comportamento irriguardoso ritardando l’uscita dal terreno di gioco”.

Behar Sinameta (Taggia “B”) dovrà saltare la prossima partita.

La classifica marcatori dopo 5 giornate:

5 reti: Labricciosa (Atletico Argentina), R. Iannolo (San Bartolomeo)

4 reti: M. Campagnani (Carlin’s Boys), Capozucca (Virtus Sanremo), Franzone (Atletico Argentina), Filardo (Riva Ligure)

3 reti: Surace (Taggia “B”), Pulaj, Proglio (AC Andora), Torres Forgione, Buldo, Di Donato, A. Campagnani (Carlin’s Boys), Zirano (Villanovese)

2 reti: Saidiqi (Virtus Sanremo), Cariello (Atletico Argentina), Belviso (San Bartolomeo), Frione (Borgio Verezzi), M. Amoretti, Lucà (Riva Ligure), Ba (Legino “B”), Scalmato (AC Andora)

1 rete: Vecchiotti, De Mare, Siberie (Atletico Argentina), Griseri, Re, Allegretti (San Bartolomeo), Canciani, Kryemadhi, Cela, Calò, Menga (Borgio Verezzi), Spinelli, M. Purita (AC Andora), Basso, Bastita (Virtus Sanremo), Oliva, Acampora (Villanovese), Santanelli, Ghirardo, Y. El Maazouzi, Munì, Muscio (San Filippo Neri), Oddo, Codeglia, Dervishi (Taggia “B”), Amato (Legino “B”)