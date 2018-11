Savona. Si sono giocati ieri sera due recuperi del girone A di Seconda Categoria. Per la 3ª giornata, il Legino “B” ha battuto 2-1 la Virtus Sanremo. Per i vincitori doppietta di Ba, per gli ospiti gol di Basso. Per la 5ª giornata, successo del San Bartolomeo per 2-1 sull’Andora. Gialloblù a segno con Belviso e Roberto Iannolo.

Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, Zoumana Toure (Virtus Sanremo) è stato squalificato per due giornate.

Un turno di stop è stato comminato a Giuseppe Coppola (San Filippo Neri), Amos Cavallero (Borgio Verezzi) ed Andrea Cacciatore (Riva Ligure).

La classifica marcatori dopo 6 giornate:

7 reti: R. Iannolo (San Bartolomeo)

5 reti: Pulaj, Proglio (AC Andora), Ba (Legino “B”), Labricciosa (Atletico Argentina)

4 reti: M. Campagnani (Carlin’s Boys), Capozucca (Virtus Sanremo), Franzone (Atletico Argentina), Filardo (Riva Ligure)

3 reti: Basso, Saidiqi (Virtus Sanremo), Belviso (San Bartolomeo), Surace (Taggia “B”), Torres Forgione, Buldo, Di Donato, A. Campagnani (Carlin’s Boys), Zirano (Villanovese)

2 reti: Y. El Maazouzi (San Filippo Neri), Cariello (Atletico Argentina), Frione, Fornari (Borgio Verezzi), M. Amoretti, Lucà (Riva Ligure), M. Purita, Scalmato (AC Andora)

1 rete: Vecchiotti, De Mare, Siberie, Pippia (Atletico Argentina), Griseri, Re, Allegretti (San Bartolomeo), Canciani, Kryemadhi, Cela, Calò, Menga (Borgio Verezzi), Spinelli, Fe. Bogliolo, Ghazali (AC Andora), Bastita, Okisor (Virtus Sanremo), Oliva, Acampora, Baldo, Conforti (Villanovese), Santanelli, Ghirardo, Munì, Muscio (San Filippo Neri), Oddo, Codeglia, Dervishi (Taggia “B”), Amato (Legino “B”), Garibaldi (Riva Ligure)

Autoreti: 1 Ferroso (pro AC Andora)