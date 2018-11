Savona. “Il savonese è in crescita”: la dichiarazioni del presidente dell’Unione Industriali savonese Enrico Bertossi pochi giorni prima dell’assemblea annuale ha suscitato non pochi malumori in relazione alle situazioni di crisi presenti sul territorio della provincia. Ma lui stesso a chiarire: “E’ una parte del mio intervento durante l’assemblea di quest’anno, un intervento di numeri e cifre…”.

“E’ giusto chiarire che la mia frase si riferiva alla vitalità economica presente in vari settori, è vero ci sono criticità industriali, tuttavia questa provincia sta avviando un percorso di crescita che è giusto alimentare e sostenere” afferma Bertossi.

“Sulle problematiche industriali e occupazionali stiamo attenzionando la situazione, anche con politici e parlamentari del territorio, con l’obiettivo comune di arrivare a soluzioni positive”.

Infine il chiarimento sull’Area di Crisi Complessa, tirata in ballo nelle polemiche precedenti all’assemblea: “Nel savonese sono arrivate 15 aziende pronte ad insediarsi e a dare sviluppo e nuova occupazione, con investimenti intorno ai 100 mln di euro e con la possibilità di avere 400 nuovi occupati. Una opportunità unica, prospettive di crescita e sviluppo che altri territori delle Aree di Crisi non hanno, se poi altri non vogliono vedere le cose positive e vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto non so che farci…” ha concluso.