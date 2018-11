Savona Rugby, faticano le franchigie in Under 18 e in Under 16

Savona. Vediamo il consueto resoconto delle formazioni giovanili del Savona Rugby, con gli incontri disputati lo scorso fine settimana.

Nulla da fare anche questa volta per l’Under 18, con un incontro sicuramente alla portata ma che ha visto la FTGI Rugby Ligues perdere il confronto con la FTGI Embriaci 2 per 31 a 20.

Sembra quasi che qualcosa stia fermando lo scorrere degli ingranaggi della squadra, portando il gioco e la prestazione in generale sotto quanto fatto vedere nel girone di andata. Un problema da risolvere in fretta, visto che la fase territoriale sta per concludersi e le prime due passano ad una fase successiva più impegnativa.

Per domenica 2 dicembre è in programma il recupero dell’incontro con Amatori Genova, rinviato a suo tempo per le condizioni meteorologiche. Si conterà molto nel lavoro in settimana per rivedere la squadra al suo reale valore.

Sono scesi in campo Zavattaro, Enzi, Minuto, Dacastelli, Devasini, Bazzano, Battaglia, Merengone, Bernat, Ravera, Obermayer, Briano, Bruzzone, Trentin, Mazza, Lanfranchi, Casarino. Marcature: due mete di Lanfranchi, una Obermayer; un calcio ed una trasformazione di Ravera.

Under 18 territoriale girone 3 (3ª giornata di ritorno)

Union Riviera – Amatori Genova 28-0

FTGI Embriaci/2 – FTGI Rugby Ligues/2 31-20

Classifica: Union Riviera 27, FTGI Rugby Ligues/2 14, FTGI Embriaci/2 10, Amatori Genova 6.

Nel campionato Under 16 niente da fare contro il Cus Torino, venuto a Cogoleto per mantenersi in corsa per il vertice ed alla fine dominatore del campo con un perentorio 50 a 7.

Il divario è apparso subito incolmabile, con i torinesi presenti e ben disposti in campo, con una marcia in più nel gioco alla mano. Il FTGI Rugby Ligues ha giocato al proprio meglio, opponendo una mischia valida e che nei raggruppamenti ha spesso detto la propria, senza timori e con bel gioco. Complessivamente però il Cus Torino ha mostrato maturità nei singoli e preparazione collettiva, contro cui era oggettivamente difficile fare di meglio.

Per domenica 2 dicembre è in calendario il primo incontro del girone di ritorno con la capolista Monferrato.

Sono scesi in campo: Fossati, Fiocchi, Carella, Mehrori, Perletto (Micheli), Cena, De Astis (Gadaleta), Nani, Spairani, Aversa, Gilardo, Giuliano (Raviola), Benzi (Allia), Murgia (Macciò). Marcature: meta Fiocchi, trasformata Mehrori.

Under 16 territoriale girone 1 (5ª giornata)

FTGI Rugby Ligues/2 – Cus Torino 7-50

Volvera – Moncalieri 10-66

Monferrato – Chieri 37-7

Classifica: Monferrato 24, Cus Torino 21, Moncalieri 16, Chieri 10, FTGI Rugby Ligues/2 6, Volvera 0.

Si è disputato il Festival regionale Under 14, dove Levante ha battuto Ponente. In quest’ultima erano presenti Luca Avondoglio, Elias Vannoni, Mattìa Marchetto, Andrea Bruzzone e Klay Zambrano Chalen del Savona.

Torna quindi il campionato, che vede l’Under 14 del Savona impegnata sabato a Sant’Olcese in un triangolare con Amatori Genova e Province dell’Ovest.

Sabato 1 dicembre, per le categorie del Minirugby Under 10, 8 e 6 raduno regionale al campo Pino Valle di Imperia alle ore 14,30 con la partecipazione delle società Imperia, Sanremo, Le Api SOL, Busalla, Savona, Pro Recco e Tigullio.