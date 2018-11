Savona. Dopo giorni di lavoro e monitoraggio questa mattina il pontone che era rimasto incagliato a Zinola a seguito della violenta mareggiata è stato definitivamente rimosso dall’area in totale sicurezza, ripristinando così le condizioni originali del litorale.

Il moto-pontone denominato “Nino 1”, della società Grandi Lavori Fincosit (impegnata nella costruzione della piattaforma Maersk a Vado Ligure) aveva rotto gli ormeggi spiaggiando sull’arenile davanti al quartiere di Zinola a Savona.

di 20 Galleria fotografica Due pontoni del porto di Vado alla deriva, incagliati a Savona









La società Grandi Lavori Fincosit e la società Transmare, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Savona, hanno incessantemente monitorato il pontone scongiurando possibili inquinamenti e, allo stesso tempo, hanno svolto i doverosi accertamenti tecnici finalizzati alla rimozione in sicurezza del galleggiante.

Data la posizione, i danni subiti e il maltempo nei giorni successivi alla mareggiata, l’operazione in questione è stata resa estremamente difficoltosa. Questa mattina si è concluso in via definitiva l’intervento, con il motopontone che sarà poi rimorchiato, ormeggiato e messo in sicurezza nell’area del cantiere della piattaforma Maersk a Vado Ligure.

Durante la mareggiata dello scorso fine ottobre un’altra chiatta della stessa società si era spiaggiata nel litorale, davanti a via Nizza: anche in questo caso si è proceduto all’intervento, alla rimozione e messa in sicurezza.