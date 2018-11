Savona, Riccardo Piacentini. “La gara con il Lecco è una grande iniezione di fiducia”

Savona. “Fare goal fa sempre piacere, però, alla luce di come è andata la partita, siamo contenti a metà, perchè speravamo di fare nostra l’intera posta”.

Riccardo Piacentini esordisce così, nel commentare il pareggio tra Savona e Lecco.

“Nonostante le condizioni non ottimali del Bacigalupo, abbiamo fatto vedere ottime trame di gioco, a volte siamo stati pratici piuttosto che belli, ma, sicuramente, si sono visti i miglioramenti della squadra”.

Gli elogi del Lecco

“I complimenti degli avversari ci danno tanta convinzione e una grande iniezione di fiducia, siamo ancora a novembre, il campionato è lungo... anche se le due squadre che ci precedono meritano la posizione attuale della classifica, i numeri parlano da soli…

Esterno d’attacco o seconda punta?

“Ci sono partite e partite, il mister ha ritenuto giusto farmi giocare più largo, mentre in altre gare mi sono espresso bene anche da seconda punta… io sono a completa disposizione, il ruolo è per me indifferente, l’importante è che sia utile alla causa del Savona”.

Lecco e Sanremese

“La Sanremese mi ha impressionato di più dei lombardi, i matuziani sono venuti al “Bacigalupo” giocando una partita tosta, mettendoci in maggior difficoltà rispetto al Lecco”

Piacentini e Virdis

“Sono valutazioni che deve fare mister Grandoni, mi trovo bene con Francesco, lui è più prima punta rispetto a me, ma credo che si possa coesistere insieme”.