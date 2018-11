Savona, ponte sul Letimbro “trasformato” in un circuito per corse clandestine in stile “Fast&Furious”

Savona. Accelerazioni, salti e atterraggi (con tanto di scintille). Quella che all’apparenza potrebbe sembrare la descrizione di una scena saliente di un film della saga di “Fast&Furious”, in realtà è la descrizione di un video, non girato a Tokyo, nel deserto messicano o a Los Angeles, bensì in pieno centro Savona.

Alcuni “appassionati” di auto e velocità sembrano infatti aver trasformato da qualche tempo le strade della città della Torretta nella location perfetta per corse clandestine notturne. Il video, immortalato da un anonimo, ha iniziato a circolare su diverse chat Whatsapp savonesi, salvo poi “approdare” anche su alcuni gruppi Facebook.

Nonostante non vi siano notizie sull’autore, dai pochi secondi di immagini registrate si evince chiaramente la location: stando all’inquadratura, il filmato è stato girato all’altezza dell’ex rimessa dei pony di Ramon e inquadra il ponte sul Letimbro, con auto che sfrecciano da corso Tardy e Benech e imboccano la discesa di corso Mazzini.

Ma dal breve girato si evince anche quello che potrebbe essere il periodo dell’anno (si intravede una persona con indosso una giacca pesante) e l’oggetto del filmato (una corsa clandestina). E tutte le ipotesi avrebbero già trovato conferma nelle parole di un cittadino savonese, che sulle chat di Whatsapp ha raccontato “di aver assistito di persona alla scena nella serata di ieri, intorno a mezzanotte e venti”.