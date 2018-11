Savona, Pongiglione contro il sindaco: “Lettera per il Governo dimenticata in segreteria per un anno”

Savona. “Spiacevole mancata spedizione in Comune a Savona: la lettera che conteneva la richiesta di includere il Mediterraneo Area ECA (Emission Controlled Area), come proposto dal sindaco di Civitavecchia per ridurre l’inquinamento navale nel Mediterraneo e nei porti italiani, avrebbe dovuto essere spedita nell’ottobre 2017 al presidente del Consiglio Gentiloni. Il gruppo consiliare Noi per Savona aveva chiesto, con un’interpellanza, che la nostra città aderisse all’iniziativa. L’allora assessore all’ambiente Santi aveva risposto che la giunta condivideva appieno la questione, tanto da aver anticipato la richiesta: infatti, disse allora, il documento era già pronto all’invio. Il mese scorso (ottobre 2018) il presidente del consiglio comunale di Civitavecchia ha scritto a Daniela Pongiglione per avere informazioni sulla pratica, poiché aveva letto l’interpellanza. Pongiglione ha iniziato allora un peregrinaggio per uffici (ass. Santi, lavori pubblici, segreteria generale…) per scoprire infine che, nonostante fosse stato tutto consegnato alla segreteria del Sindaco, il documento non è mai stato inviato”.

A rivelarlo è la stessa Daniela Pongiglione, consigliera comunale di Noi per Savona: “Dopo le mie rimostranze pare che adesso il documento sia stato spedito – rivela – naturalmente, a questo punto, al presidente Conte, visto che nel frattempo ha fatto in tempo a cambiare il Governo del Paese”.

“Una dimenticanza che vogliamo credere incolpevole, ma certamente gravissima dal punto di vista politico – accusa Pongiglione – Davvero all’amministrazione importa così poco della salute dei cittadini da scordare di inviare una richiesta tanto importante, sottoscritta da molte città portuali italiane?”.