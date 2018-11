Savona, la diretta del consiglio comunale: la Lega chiede a Salvini “uomini e mezzi”

Savona. Un ordine del giorno ricco di punti, quello del consiglio comunale di oggi a Savona. Tra i principali, una mozione presentata dalla Lega Nord addirittura lo scorso 16 febbraio per chiedere al Ministero degli Interni “uomini e mezzi per la sicurezza della nostra città”.

Altri punti significativi una mozione dei 5 Stelle per chiedere la revisione del progetto di riqualificazione di via Nizza (nell’ambito del Bando Periferie), e un ordine del giorno di tutti i capigruppo inerente gli “interventi urgenti per la difesa del litorale savonese” in seguito alla mareggiata del 29 e 30 ottobre.

La diretta video