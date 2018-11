Savona. Fatturazione elettronica e impatto sulle piccole imprese. Se ne è discusso ieri pomeriggio al Priamar in un affollato convegno organizzato dall’Ordine Dottori Commercialisti di Savona alla sala Sibilla.

Al centro del dibattito la nuova normativa sulla Fatturazione Elettronica che entrerà in vigore il primo gennaio 2019 è che vedrà coinvolte la maggioranza delle partite Iva e le costringerà all’utilizzo di un software per la gestione elettronica delle fatture, sia emesse che di acquisto. Una rivoluzione epocale, unica in Europa, che coinvolge direttamente i commercialisti italiani, i quali si troveranno a dover gestire, per conto dei clienti, una ingente quantità di flussi telematici.

“Un adempimento che in molti casi aumenterà i costi di gestione e costringerà anche i piccoli imprenditori ad avere dimestichezza con le nuove piattaforme elettroniche, fatto non di poco conto se si considera che in provincia di Savona l’80 per cento delle partite Iva sono piccoli imprenditori”.

“La categoria interviene compatta sulla fatturazione elettronica cercando di fornire all’utenza il miglior servizio possibile, tenendo conto delle specificità di ognuno ed evitando di creare eccessivi aggravi economici al consumatore finale”, ha dichiarato il presidente dell’ordine Pino Testa.

Nell’ambito dell’incontro è stata presentata la nuova grafica del sito Internet della categoria.