Savona, due persone accoltellate in pieno centro: aggressore fuggito

Savona. Due persone sono state accoltellate questa sera, intorno alle 20, in pieno centro Savona. Vittime sono stati due uomini di origine marocchina, aggrediti da un terzo uomo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto che ha portato al duplice accoltellamento ma, stando alle prime testimonianze raccolte, pare possa essersi trattato di un tentativo di rapina.

Nella zona di via Guidobono e piazza del Popolo, l’aggressore ha avvicinato uno dei due nordafricani, quindi, minacciandolo con un coltello, gli avrebbe rubato il portafogli e poi lo avrebbe colpito con un fendente ad una mano. Ma l’altro ragazzo nordafricano, che stava passando a piedi in zona e conosceva il malcapitato, sarebbe intervenuto per difenderlo.

Proprio quest’ultimo ha però avuto la peggio. Il malvivente lo ha raggiunto con un fendente al collo, che gli ha procurato una ferita piuttosto profonda, e si è dato alla fuga a piedi. A quel punto, il rapinato, l’uomo ferito alla mano, è riuscito a raggiungere un ristorante nelle vicinanze chiedendo aiuto.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine e tempestivo anche l’intervento dei soccorritori. Sul posto, croce bianca e croce rossa di Savona, che hanno trasportato i feriti all’ospedale San Paolo di Savona, entrambi in codice giallo.