Savona, Coop Liguria dalla parte delle donne: iniziative in tutti gli ipermercati per ricordare le vittime di femminicidio

Savona. Impresa a netta prevalenza femminile e sensibile al tema delle pari opportunità, Coop Liguria aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mettendo in campo una serie di iniziative.

Domenica 25 novembre, tutti gli ipermercati, da Sarzana ad Albenga, realizzeranno allestimenti alle casse per ricordare le vittime di femminicidio, nell’ambito della campagna nazionale “Posto Occupato”, che invita a riservare un posto in luoghi pubblici, a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nel nostro caso negli ipermercati, per una donna che non c’è più perché un uomo ha posto fine alla sua vita. Gli allestimenti saranno ideati dalle stesse lavoratrici, che hanno aderito volentieri all’iniziativa.

Sempre nella giornata del 25 novembre, tutto il personale Coop indosserà una spilla per dire no alla violenza sulle donne. Molte sono anche le iniziative proposte da Coop Liguria, in diverse località, nei suoi programmi di attività culturali e per il tempo libero.

A Savona, il Centro Commerciale Il Gabbiano ospiterà un’iniziativa promossa dalle associazioni aderenti al Tavolo delle Pari Opportunità del Comune, che si svolgerà venerdì 23 novembre: alle 15,30, UDI, Auser, Gruppo femminile metodista e Usei presenteranno i monologhi ‘Voce a chi non ha più voce’ e il flash mob ‘Le invisibili’, con gli intermezzi musicali di Lyudmila Vornik, Silvia Schiaffino e il coro ‘Canto senza frontiere’. Sarà inoltre presentato il progetto della Consulta provinciale femminile ‘Operatori famigliari’.

L’adesione di Coop Liguria alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è coerente con le azioni di tutela delle lavoratrici che la Cooperativa attua fin dal 1996, quando fu tra le prime imprese in Italia a dotarsi di un Codice Antimolestie. Tutti i lavoratori di Coop Liguria possono contare su forme di parziale autogestione dell’orario di lavoro, che permettono di conciliare meglio impegni professionali e personali, e su una pianificazione a lungo termine delle presenze festive e domenicali. In Coop Liguria, infine, è attiva una Commissione interna pari opportunità che garantisce parità di trattamento sul lavoro a uomini e donne.