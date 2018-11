Savona, Casapound: “Rivendichiamo il diritto di esercitare la nostra funzione in tutto il territorio senza etichette e pregiudizi”

“In riferimento agli articoli di giornale che nei giorni scorsi ci hanno visto protagonisti, ci duole constatare che i contenuti sono legati dal solito ‘copia incolla’ che, a quanto pare, mette in scacco tutte le istituzioni”.

“Paradossalmente fanno riferimento alla Legge Scelba di cui Casapound non rientra nei modi e nei contenuti. La Legge colpisce la ricostituzione del Pnf, non le idee, le proposte tra l’altro perfettamente compatibili in una democrazia parlamentare che ancor oggi sono presenti nel nostro Stato Sociale”.

“Ricordiamo che ad oggi Casapound è presente nelle amministrazioni pubbliche attraverso sindaci, consiglieri regionali e comunali ed assessori, candidati e democraticamente eletti.

“Rivendichiamo il diritto di esercitare la nostra funzione in tutto il territorio provinciale a fianco del Popolo Italiano rifiutando ogni possibile etichetta e/o pregiudizio”.