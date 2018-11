Savona, al San Paolo un Open day in Ematologia

Savona. L’ematologia del San Paolo dedica un’intera giornata ai cittadini ed ai propri pazienti che hanno bisogno di informazioni, chiarimenti o consulenze mediche e diagnostiche in tema di patologie del sangue. L’iniziativa è in programma sabato 24 novembre, dalle 8 alle 13, nei locali della SC Medicina interna ed Ematologia, situati al 4°piano dell’Ospedale San Paolo.

“Abbiamo voluto organizzare questa giornata per avvicinare gli operatori sanitari alla popolazione e per far conoscere meglio le misure di prevenzione e cura delle malattie del sangue, come la talassemia, l’anemia, la leucemia, l’emofilia, i linfomi, ecc. Inoltre in tale occasione verranno chiamati i primi 40 pazienti della provincia in attesa di prima visita ematologica per offrire loro, in quella giornata, la consulenza specialistica richiesta. Tutto questo grazie alla disponibilità della nostra equipe medica, al prezioso contributo dello staff infermieristico e con la collaborazione del personale del Laboratorio Analisi e della Radiologia del S.Paolo” Spiega il Dott. Rodolfo Tassara Direttore del dipartimento di Medicina di Asl 2.

“Da poco si è concluso a Savona, organizzato dal Dott. Tassara, il 10° convegno di Ematologia, al quale hanno partecipato i massimi esperti del settore della nostra regione: l’open Day del 24 Novembre vuole essere anche un’occasione per far conoscere e divulgare le innovazioni e i miglioramenti nei percorsi diagnostici e terapeutici che abbiamo condiviso con i colleghi nel corso di questo importante simposio” conclude il Dottor Tassara.