Savona. La quarta giornata del campionato di Serie D di pallavolo maschile conferma le gerarchie e lancia la Sabazia al primo posto. Subaru Olimpia e Spazio sport si contenderanno il possibile aggancio nel recupero di domenica 9 dicembre, che le vedrà al confronto diretto.

La Sabazia di Siccardi e Pannacci domenica ha vinto in tre set la sfida contro i Barbudos Albenga. La squadra capitanata da Davide Canepa non ha ancora ceduto un set.

Secondo posto della Serie D occupato da ben quattro squadre, a tre lunghezze dalla Sabazia: la Subaru Olympia e la Spazio sport, però, devono recuperare una gara e in questo turno non hannio giocato. Vittoria per 3-0 per il Cus Genova, che sabato pomeriggio ha giocato in casa della Adpsm2013 Rapallo; tre a uno in trasferta ad Alassio, invece, per la Volley primavera Imperia, che ha piegato la Serrafrutta.

Tre a uno in trasferta anche per il Santa Sabina: i biancoblù genovesi hanno superato a Pietra Ligure il Maremola volley. Netta vittoria casa linga in tre set, invece, per la 3 Stelle villaggio Segesta, che ha sconfitto la Admo volley.

Domenica 9 dicembre, oltre alla sfida di alta classifica, si giocherà anche Barbudos – Adpsm2013, recupero della prima giornata della serie.