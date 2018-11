Savona. Il Savona continua la serie positiva pareggiando ad Imperia per 10 a 10, sesto risultato utile consecutivo, quattro vittorie e due pareggi. Questo è senz’altro l’aspetto più rilevante, un risultato che vede i biancorossi mai così in altro in questa fase di campionato.

L’incontro non è stato particolarmente spettacolare: l’agonismo in campo ha annegato il gioco che, a parte alcuni momenti pregevoli, non ha impressionato.

Ancora una volta la buona prestazione della mischia savonese che ha messo in difficoltà spesso gli avversari, sia nel gioco chiuso che nelle ripartenze. Per i trequarti prestazione altalenante, con buon gioco dei singoli ma scelte tattiche di reparto non sempre limpide.

L’Union Riviera è sceso in campo con grande, troppa, carica cercando di contenere con la mischia per attaccare con i propri trequarti; in più di un’occasione hanno creato la superiorità, guadagnando decine di metri in avanzamento.

Contrariamente ad una certa consuetudine è il Savona a siglare subito, a freddo una meta al 4° minuto; l’azione parte da una mischia chiusa con introduzione savonese che guadagna terreno, entra in meta e permette a Laserciuc di schiacciare per i primi cinque punti.

La reazione dell’Union Riviera è immediata, con più fasi che portano al 7° alla punizione, infilata fra i pali da Calzia. Per tutto il resto del tempo è Savona a spingere con più regolarità, anche se non riesce a capitalizzare; l’Union gioca di rimessa, sfruttando molto bene gli errore biancorossi. Bisogna attendere il 39° per la meta della squadra imperiese: mischia sui ventidue del Savona vinta dai padroni di casa, finta verso il lato aperto ed attacco sul lato chiuso dove Damiano sfonda di potenza e segna. Con la trasformazione di Calzia il punteggio va sul 10 a 5 e così termina il primo tempo.

Nella ripresa è ancora Savona a premere, tanto che nei primi 20’ si gioca prevalentemente nella metà campo imperiese. All’11° un’azione sviluppata in sette fasi porta Scorzoni in meta, sull’assist smarcante operato da Bernat, e siamo al 10 a 10.

Nella seconda parte del tempo il gioco si scompone e l’Union Riviera cerca maggior ordine nei suoi attacchi; i padroni di casa creano un paio di belle occasioni che vengono fermate all’ultimo e sicuramente terminano in crescendo.

Il pareggio, tutto sommato, è un risultato specchio dell’incontro, con tanto dinamismo ma povero di vere e proprie occasioni.

Il tabellino:

Union Riviera Rugby – Savona Rugby 10-10 (p.t. 10-5) (punti 2-2)

Union Riviera Rugby: Calzia, Gandolfo (Pozzan), Gabaglio, Battistotti, Demasi (Mames), Castaldo, Borzone, Damiano, Zat, Ceccon (Masetto), Bellifiori, Ferrua (Novaro), Vazio, Franzi, Moschetta. All. Francesco La Macchia.

Savona Rugby: F. Serra, L. Ermellino (C. Guida), Bernat, Paoletti, Scorzoni, Rossi, R. Ermellino (A. Serra), Lazarciuc (Tripodi), Ademi, Pivari, Urbani, Fiabane, Maruca (Brignolo), Sheu, Baccino. A disposizione: Rando, Giacobbe. All. Andrea Costantino.

Arbitro: Massimiliano Cennini (Livorno).

Marcature: p.t. 4° m Laserciuc (0-5), 7° cp Calzia (3-5), 39° m Damiano tr Calzia (10-5); s.t. 11° m Scorzoni (10-10).

Calciatori: Calzia (R) 2 su 3, F. Serra (S) 0 su 2.

Cartellini gialli: p.t. 29° Bellifiori (R), 42° Laserciuc (S); s.t. 34° Bellifiori (R) espulso.

Per quanto riguarda il settore giovanile, nell‘Under 18 territoriale vittoria dell’Union Riviera Rugby sul Savona Rugby per 26-15; nell‘Under 14 territoriale Savona Rugby vittorioso sul campo del Cogoleto per 5-72.