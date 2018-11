Rugby: il Savona si consola con il successo dell’Under 14

Savona. L’attività nel settore giovanile del Savona Rugby ha ripreso a pieno ritmo, con tutte le squadre in campo.

Nell’ambito del doppio incontro fra Union Riviera e Savona, domenica al campo Valle di Imperia alle ore 12,30 è andato in campo il confronto fra le compagini Under 18. L’incontro stato molto combattuto, con un primo tempo estremamente dinamico, terminato sul 12-10. Il gioco biancorosso è stato affidato un po’ troppo alle iniziative dei singoli che, nella ripresa, hanno accusato un calo di energie; l’Imperia ha giocato in modo costante e continuo, creando continue opportunità. Il punteggio è sempre stato a favore dei padroni di casa che nella ripresa hanno realizzato altre tre mete contro una sola del Savona.

Una battuta d’arresto che sorprende per come si è realizzata e che premia una squadra oggettivamente meno forte ma ben disposta in campo e continua nel gioco. Per domenica impegno apparentemente semplice per i savonesi, con la FTGI Embriaci, ultima in classifica; l’occasione è pronta per un riscatto che ci si attende più sul gioco espresso che sul risultato finale.

Sono scesi in campo Zavattaro, Dacastelli, Ticino, Devasini, Debernardi, Bazzano, Battaglia, Merengone, Bernat, Ravera, Obermayer, Briano, Bruzzone, Trentin, Mazza. Marcature: mete di Bernat, Battaglia e Briano. Risultato finale: Union Riviera batte FTGI Rugby Ligues per 26/15.

Under 18 territoriale girone 3 (3ª giornata di ritorno)

Union Riviera – Amatori Genova (12,30 Campo Pino Valle/Imperia arb. Roggero)

FTGI Embriaci/2 – FTGI Rugby Ligues/2 (12,30 Stadio Carlini/Genova arb. Mansouri)

La classifica: Union Riviera 22, FTGI Rugby Ligues/2 14, Amatori Genova 6, FTGI Embriaci/2 5

Per quanto riguarda il campionato Under 16, a Moncalieri si è assistito ad una partita molto equilibrata, ben giocata da entrambe le squadre. La progressione delle marcature ha visto sempre i padroni di casa in avanti, sempre inseguiti dai liguri, in un botta e risposta di marcature. Il primo tempo si chiudeva sul 19 a 12, lasciando sperare in una ripresa con franchigia ligure in sorpasso; invece pur giocando un buon rugby il divario non è stato colmato. Il punto più vicino a metà ripresa, sul 26 a 24; nel finale ancora botta e risposta, ma alla fine il Moncalieri segna di più e chiude 41 a 31.

L’incontro è stato comunque piacevole ed avvincente, con buon gioco dei liguri nelle azioni vicine ai raggruppamenti. Prossimo match per la Rugby Ligues in casa, a Cogoleto, per affrontare il Cus Torino.

Sono scesi in campo Mehrori, Gadaleta, Carella, Fiocchi, Micheli, Cena, De Astis, Nani, Spairani, G. Scaletta, Gilardo, Aversa, Murgia (Raviola), Benzi, Giuliano (Macciò). Marcature: mete di Giordano Scaletta, Fiocchi, Mehrori e Murgia.

Under 16 territoriale girone 1 (5ª giornata)

FTGI Rugby Ligues/2 – Cus Torino (domenica 11,00 a Cogoleto arb. Grondona)

Volvera – Moncalieri

Monferrato – Chieri

La classifica: Monferrato 19, Cus Torino 16, Moncalieri 11, Chieri 10, FTGI Rugby Ligues/2 6, Volvera 0

Unica vincitrice tra tutte le squadre savonesi in campo nello scorso fine settimana, l’Under 14 supera il Cogoleto per 72 a 5. Siamo ancora nella parte di assestamento dell’anno e non devono sorprendere risultati simili, una volta a favore e l’altra contro; fa parte dell’adattamento a spazi nuovi e regole più complesse per quanti giunti dall’Under 12, nella seconda parte della stagione si giocherà un rugby più maturo. Intanto le vittorie fanno sempre bene e creano squadra; molte mete, molte azioni e il gioco che comincia a prendere corpo.

Per domenica prossima fermi gli incontri per il Festival regionale Under 14, in scena a Sant’Olcese ore 10,30, dove si sfideranno le selezioni di Levante contro Ponente. In quest’ultima sono convocati Luca Avondoglio, Elias Vannoni, Mattia Marchetto, Andrea Bruzzone e Klay Zambrano Chalen del Savona.

Sono scesi in campo Avondoglio, Bertolotto, Bigio, Boraschi, Bruzzone, Buscaino, Buzali, Chalen Zambrano, Ciorra, Francioso, Galuppo, Garzolio, Gibellini, Inzaina, Marchetto, Pala, Valenza, Vannoni. Marcature: tre mete Marchetto, Ciorra e Bertolotto, due Zambrano, una Garzoglio; trasformazioni Boraschi sei, Avondoglio una.

Domenica 25 novembre per le categorie del Minirugby Under 10, Under 8 e Under 6 è in programma un raduno regionale al campo Fontanassa alle ore 10 con la partecipazione delle società Savona, Vespe Cogoleto, Imperia, Reds, Le Api SOL.

In relazione all’incontro a Roma fra la Nazionale italiana e gli All Blacks i campionati senior osserveranno un turno di riposo. Pertanto il Savona non scenderà in campo. Unica eccezione prevista nel girone di Serie C1 è il recupero di domenica ad Imperia fra Union Riviera ed il Cus Genova “B”, che era stato rimandato per le condizioni meteo avverse.

