Savona. Torna il tempo del test match del ponente, al campo Pino valle di Imperia ore 14,30, fra i padroni di casa dell’Union Riviera ed il Rugby Savona, nel primo incontro del girone di ritorno.

Parlare di test match è forse una descrizione forte, ma è indiscutibile che ogni incontro fra le due formazioni ha sempre avuto connotati e sensazioni decisi. Indipendentemente dalle reciproche posizioni in classifica la partita è sempre stata vissuta come la più importante della stagione, esprimendo elevatissime punte di agonismo piuttosto che buon senso; nelle ultime due stagioni, finalmente, i toni si sono abbassati ed ha iniziato a farsi strada il buon gioco.

Nell’incontro di andata ha avuto la meglio il Savona per 36 a 27; determinante l’espulsione definitiva di Maggioli (Union) che ha imposto gli straordinari ai propri compagni per reggere il campo.

L’Union Riviera ha finora superato in campionato il solo Moncalieri, e deve recuperare l’incontro con il Cus Genova “B”, rimandato per il maltempo. Questo non deve sfociare in facili entusiasmi perché è vero che poi ha sempre perso, ma con distacchi limitati, segno di una solidità di base che c’è ma stenta ad emergere.

In casa Savona l’entusiasmo è altissimo. Imbattuti e primi in classifica è una bellissima sensazione, che permette di essere motivati e costanti negli allenamenti. L’allenatore Andrea Costantino continua il percorso intrapreso di tornare su alcuni fondamentali ed il campo continua a dargli ragione, grazie anche ad una mischia che, pur non a posto del tutto, quest’anno finalmente riesce a tenere l’intero incontro su buoni livelli.

Detto questo, si torna al grande punto di domanda di oggi, dove non è possibile formulare un pronostico; appuntamento a tutti gli appassionati per un incontro da non perdere.