Cairo Montenotte. La Rocchettese supera, con un eloquente 3-0, il Mallare e si aggiudica uno dei tanti derby valbormidesi, vista la presenza di ben otto squadre della Valle, che si giocano nel campionato di Seconda Categoria, girone B.

“La cura Sonaglia sta iniziando a dare i suoi frutti – afferma il direttore sportivo Simone Ferrero – anche se occorre avere pazienza, per trovare il giusto equilibrio e una maggior continuitàdi rendimento”.

“Il netto successo si commenta da solo – continua Ferrero – anche se il Mallare si è presentato molto rabberciato, per via delle squalifiche subite. La Rocchettese ha giocato priva di Costa e Saviozzi, mentre Carta, tenuto precauzionalmente in panchina, perchè non al meglio, entrato negli ultimi venticinque minuti, ha realizzato una doppietta”.