Ritrovati i tre cani smarriti a Calizzano, la gioia dei proprietari

Calizzano. Lieto fine quasi insperato per i proprietari dei tre cani che erano stati smarriti venerdì scorso nella zona dei Laghetti a Calizzano. I tre cani erano scomparsi intorno alle 9 del mattino, spariti nel nulla.

Inutili fino a questa mattina erano state le ricerche avviate nella zona e nei boschi, così come gli appelli divulgati sui social: questa mattina il ritrovamento da parte della polizia municipale di Calizzano, intervenuta sulla strada provinciale del Melogno che da Calizzano conduce in località Frassino. I tre cani di grossa taglia, due cuccioli di razza Corso e un cane di razza meticcia di tre anni sono stati finalmente ritrovati, per la gioia immensa dei loro proprietari che ormai avevano quasi perso le speranze.

Il meticcio di colore marrone si chiama Tyson, mentre e i due corso sono Aron, un maschio di colore nero con piccole striature marroni, e la femmina Altea di colore grigio: tutti e tre stanno bene, dimagrati dopo le giornate passate nei boschi.

Il ritrovamento è avvenuto in una zona nella quale era arrivata già una segnalazione preziosa, quella di alcuni cacciatori, che avevano sentito i cani abbaiare. Tuttavia, nonostante le battute nei sentieri dell’area boschiva, non erano stati ancora trovati. Questa mattina, invece, sono stati notati lungo la strada e tratti così in salvo.

I tre cani sono ora di nuovo in famiglia.