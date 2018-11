Ritardo stipendi in Piaggio Aero, Toti: “Gravissimo, Governo nomini subito commissario senza procedure pittoresche”

Villanova d’Albenga. “Gravissimo il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori di Piaggio Aerospace”. A prendere posizione è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che commenta così l’annuncio dell’azienda aeronautica di un ritardo nei bonifici di novembre per “problemi tecnici” legati alla richiesta di amministrazione straordinaria.

“Il Governo – chiede Toti – si attivi immediatamente con tutti gli strumenti a sua disposizione per costringere gli attuali manager dell’azienda a pagare senza ritardi e si attivi per nominare nelle prossime ore il Commissario Straordinario, individuando, senza pittoresche procedure di lotteria o sorteggio, una personalità con adeguate capacità in grado di traghettare l’azienda verso il futuro”.

“Ho già dato la mia disponibilità ad incontrare domani le delegazioni sindacali per concordare tutti i possibili interventi e le azioni comuni a sostegno del futuro industriale di Piaggio” conclude Toti.