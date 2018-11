Rifiuti ad Alassio, un’ordinanza del sindaco per ampliare gli orari di conferimento

Alassio. Si ampliano gli orari di conferimento dei rifiuti ad Alassio. Lo stabilisce un’ordinanza dell’amministrazione comunale del sindaco Marco Melgrati.

“Che il progetto di raccolta differenziata non fosse ben strutturato è cosa nota – l’assessore all’ambiente Rocco Invernizzi – In attesa che nei primi mesi del 2019 si metta mano a un nuovo progetto, abbiamo dovuto andare incontro all’utenza rispetto agli orari di conferimento di quei rifiuti che non generano disagi di tipo olfattivo o di ingombro”.

Così per quanto attiene le utenze domestiche nella zona a valle della ferrovia è previsto il libero conferimento di vetro e lattine, plastica, carta e cartone, tutti i giorni, compresi i festivi. Organico e indifferenziato dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti nella fascia oraria compresa tra le 18.30 e le 4 del mattino tutti i giorni, compresi i festivi.

Per quanto attiene l’utenza della zona a monte della ferrovia la raccolta sarà così articolata: lunedì organico e plastica, martedì indifferenziato, mercoledì organico e carta, giovedì plastica, venerdì organico, sabato indifferenziato, vetro e lattine. Gli orari di conferimento saranno quelli indicati il giorno precedente la raccolta per ogni zona.

“Tutto ciò premesso – concludono Melgrati e Invernizzi – il mancato rispetto dell’ordinanza comporterà l’applicazione di sanzioni. Stiamo cercando di rendere più pulita e ordinata la città nella consapevolezza che questo sistema sia molto migliorabile. In attesa di poterlo fare, è però un dovere civico cercare di rispettare orari e modalità di conferimento dei rifiuti, per una città più vivibile per tutti”.