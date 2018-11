Regione, grande successo per le eccellenze enogastronomiche liguri a Vienna all’evento dell’Osce

Regione. Notevole successo per i prodotti enogastronomici presentati a Vienna da Regione Liguria in occasione dell’evento organizzato dalla Conferenza Stato Regioni nella sede dell’Osce. Applausi e complimenti sono stati indirizzati alla qualità del cibo proposto, alla sua presentazione ma anche allo stato di confezionamento utilizzato, che ha permesso una conservazione perfetta degli alimenti.

“Un successo che conferma la qualità dei prodotti liguri e celebra ancora una volta la genuinità dei piatti della tradizione – ha dichiarato l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai – le Nazioni rappresentate erano 26, dalla Russia agli Stati Uniti, dalla Svizzera al Canada, insieme a 200 commensali tra cui vice ambasciatori e membri del segretariato Osce che hanno apprezzato il menù proposto dalla Liguria. Il pesto è stato definito ‘commovente’, perché nessuno dei presenti aveva mai assaggiato un pesto fatto con basilico genovese Dop così buono. Con l’occasione, inoltre, abbiamo anche sponsorizzato il campionato mondiale del pesto”.

“Per il risultato di questa iniziativa, definita dal nostro Ambasciatore Luca Frattini come il miglior evento organizzato fino ad oggi, desidero ringraziare il nostro rappresentante Giovanni Arimondo dell’associazione culturale Palatifini, i consorzi (Enoteca regionale della Liguria, Consorzio tutela olio Dop riviera ligure, Consorzio di tutela del basilico genovese Dop) e tutte le persone che hanno contribuito al successo dell’evento, che celebra la cultura ligure della buona tavola e in un senso più ampio coniuga la ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano”.

A Vienna, la Liguria ha offerto la possibilità di degustare il menù elaborato insieme ai Consorzi: le trofie al pesto, il pinzimonio e le bruschette con l’olio extravergine d’oliva, di assaggiare piatti tipici come le torte di verdura, le acciughe, i muscoli e infine i nostri dolci come gli amaretti e il panettone genovese. In abbinamento al cibo sono state presentate alcune eccellenze delle nostre produzioni vitivinicole Dop: Vermentino Colli di Luni, Cinque Terre, Bianco Colline di Levanto, Ciliegiolo Golfo del Tigullio – Portofino, Bianchetta Genovese e Coronata Val Polcevera, Pigato e Granaccia Riviera Ligure di Ponente, Rossese di Dolceacqua e Orneasco di Pornassio.