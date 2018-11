Quiliano: aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria di strade e beni comunali

Quiliano. Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dei beni nel Comune di Quiliano. Sono stati infatti aggiudicati nei giorni scorsi alla ditta F.lli Garofalo di Albenga lavori per 80.000 Euro che interesseranno buona parte delle Frazioni del territorio Comunale. Di seguito un elenco, non esaustivo, degli interventi previsti.

A Quiliano e Valleggia si provvederà al rifacimento della pavimentazione nel tratto di strada che da via Delfino scende alla Cappelletta di Tiassano, nel tratto pedonale di via Delfino, nel primo tratto di Via Boagni e nell’ultimo di Via Gagliardi (collegamento con Valleggia Superiore). Verranno inoltre sistemati il “ciappin” di Via Convento ed i marciapiedi di Via Cervi.

In località Convento Cappuccini si realizzerà un attraversamento stradale per lo smaltimento delle acque bianche; in Via Diaz ed in Via Cervi verrà effettuata una pulizia del fosso di scolo delle acque superficiali.

Sulla strada di scorrimento verrà eliminato l’avvallamento in prossimità dell’uscita campo Dagnino in direzione Vado Ligure.

I lavori interesseranno anche il Cimitero di Quiliano con il rifacimento della tettoia del corpo loculi.

In frazione Montagna verranno eseguiti interventi di regimazione acque meteoriche in Via Trexenda e verrà rifatta la pavimentazione laterale in calcestruzzo per via Lanrosso superiore. Anche a Montagna sono previsti interventi presso il Cimitero, con riparazione del corrimano, riparazione lesione muro d’angolo e modifica di pluviali nella cappella e nel corpo loculi.

In frazione Roviasca invece si provvederà ad interventi di regimazione acque in Via Villanova, al rifacimento della pavimentazione nel primo tratto di Via Bossolo ed alla effettuazione di interventi finalizzati alla protezione per fuoriuscita rio in Via Ferro e, sempre in via Ferro, alla fornitura di materiale per la ricostruzione dei muretti.

In Frazione Cadibona gli interventi riguarderanno il Cimitero, con l’adeguamento dell’apertura e realizzazione rampa per accesso piccolo escavatore, e l’edificio ex scuole dove è prevista la riparazione ed impermeabilizzazione del tetto.