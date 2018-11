“Questo non è amore”, la campagna della polizia di Stato contro la violenza sulle donne

Savona. “Questo non è amore”. E’ il nome della campagna informtiva attraverso la quale la polizia di Stato ha scelto di stare vicina alle donne. L’iniziativa prevede in tutte le province italiane momenti d’incontro volti a rompere l’isolamento e il dolore delle vittime di violenza all’interno di una relazione, offrendo il supporto di un’equipe, in prevalenza composta di donne e formata da personale di polizia specializzato, da psicologi e da rappresentanti dei centri antiviolenza.

A Savona, lunedì 26 novembre, all’interno della biglietteria della Stazione Ferroviaria “Mongrifone” di Savona, personale specializzato della Questura e dei centri antiviolenza saranno a disposizione di cittadini e studenti per trattare il delicato tema.

La campagna informativa contro la violenza sulle donne è acocmpagnata da una serie di slogan:

Non credere che sia colpa tua

Non accettare mai l’ultimo appuntamento

Non pensare che lui non ti picchierà più

Non credere di poterlo cambiare

Non hai bevuto troppo

La tua gonna non è troppo corta

Non far credere di essere caduta dalle scale o che sia stato un incidente

Non sei una poco di buono come lui vuol farti credere

Non devi provare vergogna

Non temere il giudizio degli altri

Non sopportare per il “bene della famiglia”

Non essere convinta di meritarlo

Non credere che i tuoi figli non capirebbero

Non sei sola

Rompi il muro del silenzio

Racconta

Chiedi aiuto

perché è un tuo diritto

per affrontare il dolore

per ricominciare a vivere