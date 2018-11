Questa sera al Circolo ARCI Pablo Neruda di Cairo Montenotte cena ed incontro sulla Prima Guerra Mondiale

Il Circolo ARCI Pablo Neruda e l’associazione “Le Rive della Bormida” organizzano una seri di eventi dedicati alla conoscenza ed all’approfondimento della Prima Guerra Mondiale, nel centenario dell’armistizio.

Stasera, venerdì 30 novembre, alle ore 19:45 presso la sede sociale del Circolo in Via Romana 20 a Cairo Montenotte, “A cena con le Rive della Bormida” menù : Quiche di asparagi, Spezzatino con patate (alternativa per vegetariani), dolce, acqua. Tutto a 12,00 euro. E’ gradita la prenotazione allo 019/500507.

A seguire l’incontro “Appunti di Storia – La prima Guerra Mondiale” a cura del prof. Adalberto Ricci.

Infine, tutti i giorni fino a domenica 9 dicembre sarà visitabile presso i locali sociali del Circolo ARCI Pablo Neruda la mostra fotografica “La Grande Guerra in Valle Bormida”.