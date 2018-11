Ceriale. Si intitolerà “Quello che non è” il tredicesimo romanzo giallo di imminente pubblicazione dello scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali. Edito da “Edizioni del Delfino Moro”, vedrà ancora una volta all’opera l’ormai consolidato e fortunato personaggio dell’ispettore Calcagno che indaga nel ponente savonese tra la costa e l’entroterra.

Il romanzo, che verrà presentato in “prima assoluta” al Bar Bacicin di Ceriale sabato 8 dicembre, alle 17.30, prima tappa delle numerose presentazioni già previste, vede il poliziotto cerialese, alter ego dell’autore, coadiuvato dai fidi colleghi e amici, Rossetti, Aicardi e Gervasi, per la tredicesima volta alle prese con una spinosa inchiesta ambientata, come nei precedenti romanzi, a Savona dove ha sede la Questura di Calcagno e nei borghi costieri del ponente della provincia ligure.

La copertina del libro è ancora una volta un delicato acquarello di Giannina Caffa, acquarellista cerialese già autrice delle precedenti copertine dei romanzi di Bracali.

Riuscirà l’indisciplinato poliziotto a sbrogliare l’ingarbugliata matassa e a ritrovare una persona misteriosamente scomparsa? Tra momenti di drammatica tensione e altri di spensierato umorismo Calcagno si muove tra persone che nascondono inconfessabili segreti, curiosi personaggi che inconsapevolmente gli forniranno indizi, spudorati mentitori e una femme fatale più simile a un cartone animato che a una donna.

Una storia avvincente dove niente è come sembra e dove il mistero dovrà essere svelato pagina dopo pagina da un Calcagno in forma smagliante che tra amletici dubbi e rapide decisioni cercherà di far emergere il lato nascosto della natura umana dei vari personaggi che potrebbe condurlo alla risoluzione dell’intricato caso.