Pulp in Val Maremola: donazione per la scuola di Tovo San Giacomo

Tovo San Giacomo. Un grande Grazie all’associazione Pulp in Valmaremola che quest’anno ha donato alla Scuola dell’Infanzia Don Rembado di Tovo San Giacomo una nuova fotocopiatrice che sostituisce quella vecchia ormai fatiscente. Grazie per il nuovo gesto d’affetto e vicinanza al territorio: verrò a baciarvi uno ad uno…” ha scritto su Facebook il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo per la donazione alla scuola da parte dell’associazione della Val Maremola.