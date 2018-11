Promozione, Ceriale-Sestrese (replay 8a giornata): la cronaca diretta

Ceriale. Replay dell’8a giornata del campionato di Promozione girone A tra Ceriale e Sestrese. La partita era stata sospesa e quindi rinviata in seguito all’infortunio del direttore di gara, occorso all’81’, sul risultato di 0-1. A termini di regolamento va perciò rigiocata. Fischio d’inizio al “Merlo”, ore 16.00.

Tabellino:

Ceriale-Sestrese 0-5 (6′ 30′ Cafferata, 20′ 39′ Akkari, 22′ Gjoka)

Ceriale: Breeuwer, Genduso, Quarone (49′ Gloria), Ardissone, Illiano, Balbo, Setti, Michero, Di Mario, Tomao (53′ Gervasi), Muniz.

A disp: Ebe, Volpe, Gervsasi, Bonifazio, Donà, Conforti, Gloria, Alessi, Berlinghieri. All. Sardo.

Sestrese: Rovetta, Lo Stanco, Madaio, Raso, Ansaldo, Rossi, Cafferata (50′ Nasiti), Federici, Akkari, Zani, Gjoka.

A disp: Venturini, Ardinghi, Camara, Carlevaro, O. Delgado, A. Delgado, Nasiti, Valcavi, Piroli. All. Schiazza

Arbitro: Di Maria (Chiavari). Assistenti: Troina e Nardella (Genova)

Note: Ammoniti: Setti (C), Ansaldo (S). Angoli 1-3. Giornata uggiosa, campo pesante. Spettatori 50 circa.

Cronaca:

4′ Sestrese pericolosa. Akkari imbecca Zani. Il nove verdestellato si presenta a tu per tu con Breeuwer. Tiro basso passa sotto alle braccia del portiere, la palla rallenta però in prossimità della riga. Balbo rinviene e spazza via.

6′ Gol Sestrese! Zani dal limite serve sulla destra Cafferata. Diagonale preciso nell’angolino. 0-1.

17′ Si fa vedere anche il Ceriale. Setti difende palla sul fondo, scarica all’indietro per Michero. Cross in mezzo, Di Mario svetta di testa. Alto

20′ Gol Sestrese! Akkari lanciato a rete sulla sinistra. La concusione sul primo palo prende un effetto strano e sorprende Breeuwer. 0-2

22′ Gol Sestrese! Azione fotocopia della prima marcatura. Questa volta è Cafferata a servire Gjoka. 0-3.

24′ Muniz sfonda centralmente. Destro dal limite, fuori misura.

30′ Gol Sestrese! Ancora Cafferata, destro dal limite sotto al sette. Avvio incredibile degli ospiti. 0-4, Ceriale frastornato.

36′ Punizione dalla destra per il Ceriale. Michero al centro per Setti che segna di mano. L’arbitro annulla e ammonisce il numero sette bianco azzurro.

38′ Cafferata impegna Breeuwer dal vertice destro dell’area. Il portiere locale si rifugia in corner.

39′ Gol Sestrese! Traversone di Lo Stanco dalla destra. Akkari di testa tutto solo al centro dell’area. 0-5, partita definitivamente chiusa.

45′ Fine primo tempo: Ceriale-Sestrese 0-5.

46′ Inizio secondo tempo.

48′ Di Mario direttamente su punizione. La palla sfiora l’incrocio.

49′ Cambio del Ceriale. Esce Quarone, entra Gloria.

50′ Sostituzione Sestrese. Esce Cafferata, – – autore di una doppietta e un assist – al suo posto Nasiti.

51′ Ammonito Ansaldo.

52′ Nuovamente Di Mario su punizione, questa volta sui trenta metri. Rovetta respinge coi pugni.

53′ Secondo cambio per il locali. Gervasi rileva Tomao.