Progetto Città, si arricchisce il programma formativo per gli insegnanti

Savona. L’offerta formativa di Progetto Città per l’anno scolastico 2018-2019 si arricchisce.

Al corso “Tra l’indaco e il rosso” sui disturbi dello spettro autistico realizzato in collaborazione con l’associazione Autismo Savona Guardami negli Occhi e al corso “Diverso come me-Per un’educazione all’accoglienza e al rispetto delle diversità”, dall’anno scolastico 2018-2019 si aggiungeranno altre 5 proposte realizzate in collaborazioni con altri enti del territorio e che si realizzeranno tra gennaio e maggio 2019.

Tutti i corsi hanno ricevuto il riconoscimento del Miur – Ufficio Scolastico Regionale Liguria ed è pertanto possibile per gli insegnanti utilizzare la “Carta del Docente” per la quota di partecipazione, secondo le modalità previste sulla piattaforma Sofia.

Il programma dettagliato e le singoli iniziative con le relative schede di iscrizioni sono scaricabili dal sito www.progettocitta.coop. Le iscrizioni andranno presentate entro il 20 dicembre 2018.