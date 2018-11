Alassio. Un panino alla ventre in versione street food. È questa la novità in vista della prima edizione della Fiera Deco Alassio Street Food che si terrà dal 7 al 9 dicembre prossimo nella centralissima piazza Matteotti.

Protagonista la ventre, autentica prelibatezza figlia della tradizione della frazione di Moglio. Stamani il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e l’assessore al Commercio e Frazioni Fabio Macheda hanno avuto modo di assaggiare questa delizia presso il baretto “Bar Sati” di viale Gibb: un’anteprima assoluta di quanto sarà possibile degustare durante la Fiera.

“Ovviamente conoscevo già bene la Ventre preparata dalla Soms di Moglio questa versione, non solo non la sminuisce, ma anzi per certi versi ne esalta il gusto: ottimo davvero”, il commento del primo cittadino.