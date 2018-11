Albenga.

Buona sera a tutti.

Oggi IVG sport vi propone un recupero della quinta giornata del campionato di prima categoria girone A: PONTELUNGO – PLODIO 1997 che si svolge al Massabó di Leca di Albenga.

La partita doveva essere giocata il 28 ottobre ma causa temporali e mareggiate la partita é stata annullata.

Ora la classifica ci propone uno scenario molto interessante perché il Pontelungo é a quota 9 punti invece il Plodio é a quota 4, quindi ci attende una partita combattuta da entrambe le compagini per conquistare 3 punti fondamentali per la classifica.

Le 2 squadre scenderanno in campo con le seguenti formazion:

PONTELUNGO: Serventi, Ferrari, Bovio, Prudente, Greco, Alizeri, Giampà, Canetto, Mercandelli, Dushi, Principato

Mr. Zanardini avrà a disposizione: Ferrari, Giammarco, Paradisi, Ancona, Tucci, Andreis, Caneva, Messina, Sesia

PLODIO 1997: Lussi, Briano, Torrengo, Bayi, Ferraro, Ognjanovic, Russo, Volga, Rollero, Spinardi, Bovio

Mr. Brignone avrà a disposizione:Richero, Amato, Sanna, Briano, Armellino, Gennarelli, Bergia, Berta, Salvatico

La partita sarà diretta dal Sig. Filippo Gorlero della sez. di Imperia

Gorlero fischia l’inizio della partita.

2′ la partita é nelle sue battute iniziali, nessun pericolo per nessuna squadra

5′ le squadre si stanno studiando per capire come scardinare la difesa avversaria

10′ ancora 0-0 però i ritmi della partita iniziano ad alzarsi

14′ la partita si sta incattivendo con interventi irruenti

16′ Plodio quasi vicino al vantaggio con un colpo di testa che ha sfiorato la traversa.

20′ giocatori abbastanza nervosi in campo ma l’arbitro non tira fuori nessun cartellino

23′ il Pontelungo ha inizato a giocare bene creando giocate importanti

26′ occasione anche per la squadra di Albenga che ha avuto la palla del possibile vantaggio

28′ il Plodio in questa frazione di gioco non riesce a uscire dalla sua metà campo per la tenacità della squadra don Zanardini

30′ risultato fermo sullo 0-0

32′ fallaccio su un giocatore del Pontelungo che scatena una mischia in centrocampo dove Gorlero deve sedare gli animi delle panchine. Ammonito Ferraro del Plodio

36′ ammonito Prudentedel Pontelungo per fallaccio in ritardo su Bayi

40′ ammonito Volga del Plodio su Dushi

43′ partita molto fallosa

45′ palo pre il Pontelungo, tiro dal limite di un giocatore amaranto che calcia e prende palo in pieno palla in campo ma poi sciupata

46′ fine primo tempo. Risultato parziale 0-0

Gorlero fischia l’inizio della secondo tempo.

2′ sembra la fotocopia del primo tempo l’inizio della ripresa gioco falloso dei giocatori

5′ partita molto nervosa causata da falli molto duri

7′ gol Plodio 1-0. Azione molto prolungata arriva cross dalla fascia, portiere esce sfiorando il pallone e Volga a porta vuota segna limite più facile dei gol

12′ dopo il vantaggio Plodio riesce a mantenere il pallone cercando di ripartire per segnare il gol del 2-0

14′ Pontelungo che divora il possibile pareggio calciando stelle un pallone

15′ ammonito Greco su fallo su

21′ risultatone sempre 1-0 per gli ospiti

22′ bellissimo tiro dalla distanza di Dushi

23” sostituzione Pontelungo: esce Mercandelli entra Caneva

26′ sostituzione Plodio: esce Spinardi entra Berta

30′ sempre 1-0

31′ sostituzione Plodio: esce Rollero entra Gennarelli

34′ sostituzione Pontelungo:esce Canetto enta Ancora

10 minuti dalla fine

38′ sostituzione Plodio: esce Russo entra Salvatico

39′ ammonizione Canetto de la Pontelungo

41′ Rigore per il Pontelungo. Sul dischetto ci va Giampà. Rigore perfetto pallone da una parte portiere dall’altra.

44′ gol annullato per il Pontelungo per fallo in attacco

4 minuti di recupero

48′ risultato sempre 1-1

49′ Fine della partita. Risultato finale 1-1

Le due squadre si dividono la posta in gioco. Partita molto nervosa infatti ha costretto il direttore di gara a estrarre molte volte il cartellino giallo per sedare le scaramucce in campo. Plodio in vantaggio grazie alla complicità del portiere del Pontelungo che sbagliando uscita agevola il gol. Svolta della partita al 41′ del secondo tempo quando l’arbitro senza esitazione già il rigore, sul dischetto si presenta Giampà che con un bel tiro segna il gol del definitivo pareggio.