Savona. La Priamar affonda (3-1) sotto le cannonnate di una Santa Cecilia, in versione corsara…

La Priamar è una compagine costruita in maniera ambiziosa, cosa manca alla tua squadra, mister Roso, per decollare?

“Ci siamo fermati all’aeroporto in cerca di rifornimento – sorride il trainer – ma, battuta a parte, anche nella partita con gli albissolesi, ci è venuta a mancare la “garra”, la determinazione agonistica per venire a capo del match”.

Eppure i valori del tuo organico sono di buon livello…

” Vero, per vincere non basta essere bravi “sulla carta”, ma occorre dimostrarlo sul campo, cominciando ad essere più coesi, come lo sono stati i giocatori della Santa Cecilia, che hanno, meritatamente, portato a casa i tre punti”.

Per vostra fortuna, tornerete nuovamente in campo, infrasettimanalmente, ospitando il Mele, in Coppa Liguria…

“E’ una competizione alla quale teniamo moltissimo – conclude Roso – la squadra, recepito il messaggio, che ci ha inviato la gara di domenica, ha la possibilità di dimostrare il suo vero valore, anche di fronte ad un avversario tosto come il Mele, tra le cui fila gioca il forte attaccante Sangineto, da tenere particolarmente d’occhio”.