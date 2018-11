Premio Borghi, menzione speciale a uno studente di Savona per il video sugli stereotipi della meteorologia

Savona. Simone Frattini, studente della 4R dell’istituto Ferraris-Pancaldo di Savona, ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito della seconda edizione del Premio Sergio Borghi, il riconoscimento istituito dalla Fondazione Omd – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo per premiare studi e iniziative meritevoli in ambito meteorologico, e destinato quest’anno a studenti delle scuole superiori e universitari.

A vincere sono stati i ragazzi della classe 4^AG, indirizzo grafica e comunicazione, dell’Istituto Tecnico Panella-Vallauri di Reggio Calabria, con il video “Il meteorologo”, e Michael Lonardi, laureato in fisica e astronomia all’Università di Uppsala, con la tesi magistrale “Characterization of Wind Channeling Around Longyearbyen, Svalbard”.

Gli studenti di Reggio Calabria si sono classificati primi nella categoria riservata alla scuole superiori per aver compreso appieno il tema del concorso, ovvero gli “STEREOmeteoTIPI: i luoghi comuni della meteorologia” e averlo saputo raccontare con originalità in un breve cortometraggio. Protagonista del video realizzato dai ragazzi è infatti un meteorologo con le caratteristiche di uno “sciamano”, che nella piazza di un paesino della Calabria dispensa previsioni meteorologiche alle persone, diverse tra loro per età e professione, ma tutte disposte a offrirgli regali pur di essere ricevute e poter così programmare le proprie giornate in base alle sue verità assolute. Il sedicente esperto, che risponde alle richieste con frasi fatte e luoghi comuni, nel finale si rivela semplicemente un abile ladro di dati, incarnando alla perfezione la cattiva informazione diffusa da alcuni soggetti che per proprio tornaconto personale approfittano di chi non ha le competenze necessarie per distinguere tra verità scientifica e inutili allarmismi.

Michael Lonardi ha ricevuto invece il primo premio nella categoria destinata alle tesi di laurea incentrate su un tema connesso alla meteorologia. Il riconoscimento è stato assegnato a Michael non solo per il valore della sua tesi magistrale sulla caratterizzazione della canalizzazione dei venti a Longyearbyen, nelle isole Svalbard, ma anche per la sua capacità di illustrane i contenuti in un video chiaro ed efficace, girato direttamente “sul campo”.

“Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta dai ragazzi di entrambe le categorie che hanno dimostrato di avere, nei confronti della meteorologia, curiosità, interesse e, specialmente in alcuni casi, vera passione”, ha affermato il generale Giuseppe Frustaci, direttore scientifico della Fondazione Om, che ha consegnato i premi insieme al presidente Roberto Gottardi. “Questo ci spinge a continuare sulla nostra strada, proponendo nuove iniziative per incoraggiare studi e attività legate alla meteorologia, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre di più gli adulti del domani sull’importanza di queste tematiche”.

I video e i poster dei partecipanti sono visibili sul sito, sulla pagina facebook e sul canale youtube della Fondazione OMD.