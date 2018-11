Pietra Ligure, piantati i nuovi alberi nel giardino delle scuole di via della Cornice

Pietra Ligure. Nuovi alberi nel giardino delle scuole di via della Cornice in occasione della Festa dell’Albero.

Questa mattina la scuola Elementare “G. Sordo” di via della Cornice è stata abbellita con la messa a dimora di otto nuovi alberi che andranno a rinfoltirne i giardini. Si tratta di Bagolari (nome scientifico celtis australis), grandi alberi alti mediamente 10-12 metri, longevi e a crescita lenta, adatti anche a terreni sassosi e asciutti.

Alle ore 10.15 i bambini con l’aiuto dei giardinieri comunali, hanno piantato un Bagolaro nel giardino della scuola, alla presenza del Sindaco Dario Valeriani, del Consigliere Delegato ai Parchi e Giardini Antonio Luciano e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Paola Carrara.

“Gli alberi si tramandano di generazione in generazione: con questo gesto si è voluto fare un dono alle generazioni future e ringraziare le precedenti per aver offerto alle nostre città alberi da custodire e difendere. Un atto semplice per sensibilizzare i bambini e i ragazzi sull’importanza delle aree verdi che rendono il loro territorio più accogliente e vivibile” affermano dal Comune pietrese.