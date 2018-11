Pietra Ligure, ore di apprensione per la scomparsa di un quattordicenne

Pietra Ligure. Ore di ansia e apprensione a Pietra Ligure per la scomparsa di un ragazzo di 14 anni, che fortunatamente è stato poi ritrovato in serata.

Il giovane, come consuetudine, è uscito di casa in mattinata per andare alla fermata del pullman e recarsi a scuola, ma da quel momento in poi non si hanno più avuto sue notizie.

I familiari dopo aver tentato di contattarlo diverse volte senza esito hanno deciso di lanciare l’allarme. Immediata la chiamata alle Forze dell’Ordine per denunciare la scomparsa seguita da un post sui social network per aiutare le ricerche.

Fortunatamente il lieto fine è arrivato in serata. Una manciata di minuti fa il quattordicenne è stato ritrovato dai carabinieri di Pietra Ligure: si trovava a casa di un coetaneo. I motivi del suo allentamento non sono ancora noti.