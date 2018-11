Pietra Ligure, Nicola Seppone nominato vicepresidente del Consiglio comunale

Pietra Ligure. Dopo le dimissioni del consigliere comunale Annalisa Di Luca (M5S), il Consiglio comunale di Pietra Ligure ha provveduto a nominare il nuovo vicepresidente del parlamentino pietrese. Alla votazione hanno preso parte tutti i consiglieri comunale (fatta eccezione per i consiglieri Carrara e Novara, che hanno dichiarato di non trovare utile – se non per dare un “contentino” ad un membro della minoranza – la carica del vicepresidente del Consiglio comunale).

Alla fine della votazione è stato eletto nuovo vicepresidente del Consiglio comunale di Pietra Ligure il consigliere di minoranza Nicola Seppone (con tutti i voti della maggioranza e uno – di Alessio Franco – della minoranza).

“A differenza di quanto espresso da una parte della minoranza, infatti, reputo quello di vicepresidente del Consiglio un riconoscimento importante, non solo in un’ottica di rappresentanza istituzionale dei gruppi di minoranza, ma anche per una questione di rispetto del dettato del regolamento del Consiglio comunale – sottolinea lo stesso Nicola Seppone -. Ringrazio per la fiducia tutti i membri del Consiglio comunale che, con il loro voto, hanno espresso la volontà di conferirmi un prestigioso incarico che mi appresto a svolgere con la massima serietà” conclude l’esponente della minoranza pietrese.