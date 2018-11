Pietra Ligure, altri furti in appartamento: più controlli della polizia municipale

Pietra Ligure. Una direttiva alla polizia locale di Pietra Ligure per chiedere di intensificare i controlli nelle zone periferiche della cittadina pietrese.

Lo ha fatto il sindaco Dario Valeriani in seguito ad altri episodi di furti in appartamento avvenuti negli ultimi giorni a Pietra Ligure, che hanno destato nuovo allarme e preoccupazione.

Sabato in tardo pomeriggio è stato effettuato un primo presidio sul territorio sulla base di una pianificazione che coprirà tutte le zone periferiche.

Secondo quanto appreso sono stati fermati e controllati numerosi veicoli e non si sono rilevate criticità in ordine agli obiettivi prefissati.

In caso ci siano indizi di movimenti sospetti, la polizia municipale di Pietra Ligure invita la cittadinanza a fare segnalazioni anche semplicemente comunicandole al profilo Facebook della polizia locale via messenger.

L’invito ai cittadini è quello di fornire massima collaborazione per rendere efficaci i controlli.