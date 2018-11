Pierangelo Olivieri all’assemblea nazionale dei presidenti di Provincia a Roma

Savona. Ruolo e rilancio delle Province sono i temi discussi ieri a Roma in occasione dell’assemblea nazionale dei Presidenti di Provincia (Upi), incontro a cui ha partecipato anche il sresidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri al suo esordio con i nuovi 47 presidenti eletti lo scorso 31 ottobre.

“L’assemblea Upi di ieri ha riaffermato la necessità di ripensare il ruolo delle Province, un rilancio a benificio del territorio, garante di investimenti e sviluppo – ha dichiarato il presidente Pierangelo Olivieri – Una nuova sfida che in previsione della legge di bilancio 2019 ci vede, tutti i presidenti, impegnati in un percorso che vuole ridefinire le competenze dell’Ente in un’ottica di programmazione certa, equa distribuzione delle risorse a tutela delle aree di competenza, difesa dei servizi essenziali, monitoraggio e messa in sicurezza delle strutture scolastiche e delle strade provinciali”.

“Vogliamo dialogare con il Governo convinti della validità delle nostre argomentazioni, le Province devono tornare ad essere la voce delle comunità, i territori e le loro economie protagonisti del dibattito nazionale. Una politica attiva da parte di tutti gli amministratori che proseguirà nei prossimi mesi e che vedrà l’elezione del nuovo presidente Upi il 12 febbraio 2019”.