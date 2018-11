Villanova d’Albenga. Arci Savona ed Arci Liguria esprimono “solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Piaggio Aerospace e si schierano al loro a fianco nella lotta per la salvaguardia del posto di lavoro che rappresenta un importante presidio industriale del nostro territorio ed un’eccellenza

nazionale”

“La Liguria, stretta nella morsa della profonda crisi economica e industriale che l’attannaglia, non può permettersi di perdere un ulteriore presidio produttivo di così grande importanza e storia”.

“A fronte delle ultime decisioni degli attuali vertici aziendali, occorre che le istituzioni, a cominciare dal governo e dalla Regione, mettano in campo tutti i possibili interventi per impedire quello che sarebbe un vero disastro, non solo per il nostro territorio ma anche per l’intero paese, visto il ruolo di particolare importanza che la Piaggio ha sempre avuto”, concludono da Arci Savona e Arci Liguria.