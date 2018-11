Liguria. Da Villanova a Genova, da Genova a Villanova: rimbalza da una parte all’altra della Liguria la forte protesta sindacale dei lavoratori della Piaggio Aerospace, senza stpendi e ancora senza il commissario per l’amministrazione straordinaria.

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, insieme al Prefetto di Genova Fiamma Spena hanno incontrato questa mattina le delegazioni sindacali di Piaggio Aerospace. Il Presidente della Regione ha ribadito tutta la solidarietà ai lavoratori per la gravissima situazione venutasi a creare per il mancato pagamento degli stipendi. “Un atto ingiustificato e incomprensibile alla luce delle disponibilità di cassa del gruppo”.

Il presidente Toti ha sentito il ministro Di Maio, per le vie brevi, che ha assicurato le procedure più celeri per la nomina del commissario, che potrebbe già arrivare già lunedì. “Occorre inoltre – sottolineano- un chiaro pronunciamento del Mise e del Governo circa la volontà di sostenere gli investimenti strategici di un gruppo che è patrimonio industriale e tecnologico del paese”.

“Le istituzioni sono al fianco dei lavoratori in questa vertenza e le delegazioni sindacali sono già state convocate per lunedì in Regione per un nuovo confronto sulla situazione”. Il nuovo vertice in Regione è stato convocato per lunedì 3 dicembre, alle ore 10:00.