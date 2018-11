Villanova d’Albenga. “Lunedì mattina confido avremo il nome col quale confrontarci immediatamente in vista dell’incontro convocato per venerdì al ministero”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri commentando la notizia, data dal ministero dello sviluppo economica, della prossima nomina del commissario incaricato di gestire la vertenza di Piaggio Aerospace.

Quello di Piaggio è un “argomento delicatissimo e importantissimo per quella che è una delle nostre aziende primarie e per tutti i lavoratori, diretti e indiretti, e le loro famiglie. Questa mattina ho parlato due volte al telefono col presidente della Regione Giovanni Toti, che a sua volta era in contatto col ministero, e mi sono interfacciato con i sindacati e con l’Rsu dell’azienda. Il governatore ha convocato un incontro in Regione per le 10 di lunedì mattina. Confidiamo di arrivare a quel momento con il commissario già nominato”.

“Con i sindaci del territorio, in particolare quellid i Finale Ligure, Villanova d’Albenga e Albenga, abbiamo seguito anche le vicende purtroppo non positive della riunione di ieri. Sono in contatto costante con le rappresentanze sindacali per proseguire il lavoro fatto insieme finora. Abbiamo voluto l’incontro di lunedì perché tutte le parti della vicenda a livello territoriale ligure, savonese e genovese, possano essere in contatto costante in queste ore. E’ necessario ed indispensabile che quanto prima arrivi l’effettività di questa nomina”.