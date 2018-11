Piaggio, colloquio Toti-Di Maio. Il presidente della Regione: “Azienda e lavoratori patrimonio irrinunciabile per il Paese”

Villanova d’Albenga. Continua a tenere banco il caso Piaggio Aerospace. E L’ultima novità è relativa ad un contatto telefonico, avvenuto proprio nelle ultime ore, tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Totie il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.

“Poco fa, – ha dichiarato il governatore della Liguria, – ho sentito il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sul caso Piaggio Aerospace. Ho ribadito al ministro che Regione Liguria considera Piaggio e i suoi lavoratori tutto patrimonio industriale e tecnologico irrinunciabile per il nostro territorio e per l’Italia tutta”.

“Il ministro Di Maio ci ha spiegato che la strada dell’amministrazione controllata è stata individuata come quella di maggior tutela per l’azienda e che, attraverso questo strumento, si lavorerà per dare un nuovo assetto stabile al gruppo e che l’esecutivo sosterrà i piani di sviluppo necessari. Nei prossimi giorni sarà convocato al Mise il tavolo su Piaggio per confrontarsi con parti sociali e istituzioni locali sul percorso che si apre con l’Amministrazione straordinaria”.

“Ho ribadito al ministro che per Regione Liguria è irrinunciabile non solo il salvataggio ma il rilancio di Piaggio, azienda che insiste su un territorio già dichiarato area di crisi complessa”, ha concluso Toti.