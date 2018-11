Villanova D’Albenga. Il ministro Luigi Di Maio avrebbe avviato la procedura di commissariamento di Piaggio Aerospace, l’azienda con sede a Villanova D’Albenga e Genova che attualmente è in crisi e nei giorni scorsi ha chiesto lo stato d’insolvenza, non potendo risanare il business come previsto dal piano di rilancio del 2017.

A diffondere la notizia è l’agenzia di stampa Adnkronos che – precisa – l’ha appresa “da qualificate fonti di governo”.

Sempre secondo quanto trapela da Roma, in queste ore, si sta decidendo la struttura commissariale, ovvero se munire l’azienda savonese di un solo commissario o di una struttura di ben tre manager scelti dal governo.

La decisione, viene assicurato, verrà presa entro la settimana.