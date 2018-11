Liguria. “C’è grande preoccupazione e ho già sentito il ministro Di Maio, spero di avere riscontri già in giornata”. Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla vertenza della Piaggio Aerospace dopo l’annuncio della richiesta di amministrazione straordinaria da parte dell’azienda aeronautica.

“Ora è arrivato il momento che il Governo si assuma le sue responsabilità sulla vicenda industriale e occupazionale” ha aggiunto il governatore ligure.

di 5 Galleria fotografica Sciopero e corteo dei lavoratori Piaggio









“Il provvedimento di amministrazione straordinaria impone al Governo delle scelte, delle scelte politiche chiare e precise: sbloccare gli investimenti che erano già previsti e trovare finalmente uno sbocco industriale concreto e duraturo”.

“Ad ora, mi pare, che il Governo non abbia le idee precise sul futuro di un polo tecnologico civile e militare d’avanguardia e di eccellenza. E questa incertezza pesa sulla proprietà, che ha annunciato un suo disimpegno nel caso non ci sia una presa di posizione forte, chiara e univoca del Governo sui finanziamenti che erano stati previsti per Piaggio Aerospace”.

“Le trattative con gli Emirati Arabi non sembrano siano andate a buon fine, per questo è arrivato il momento delle scelte a livello di politica industriale. Noi come Regione Liguria abbiamo ribadito in tutte le sedi che Piaggio rappresenta un pezzo pregiato per la nostra industria e per il nostro sistema di difesa, se il Governo ha altre idee lo dica chiaramente” conclude Toti.

E l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti aggiunge: “L’attenzione su Piaggio resta altissima e sono in contatto costante con il ministero allo sviluppo economico per seguire l’evolversi della situazione. Piaggio deve essere messa in grado di avere un futuro sostenibile, che assicuri lavoro e sviluppo, possibilmente nell’ambito di un programma di strategia industriale complessiva per tutto il comparto difesa, che includa, in particolare, tutte le importanti realtà liguri. Auspichiamo che i recentissimi sviluppi siano indirizzati proprio in questa direzione e che al più presto seguano chiari interventi. Ho chiesto al competente Ministero di convocare immediatamente tutte le parti coinvolte non appena possibile”.