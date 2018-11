Savona. Come da programma, intorno alle 9 di questa mattina, è partito il corteo dei lavoratori Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga che si sono ritrovati a Savona in occasione del nuovo sciopero di 8 ore indetto per sensibilizzare Governo e Regione sulla delicatissima situazione dell’azienda.

La protesta di oggi prevede che i manifestanti da piazza del Brandale (punto di ritrovo) si spostino sotto la sede dell’Unione Industriali, poi verso la Torretta, infine via Paleocapa e piazza Saffi sotto la sede della Prefettura, per lanciare ancora una volta un messaggio forte e chiaro alle istituzioni. In piazza si sono ritrovate circa mille persone.

Alla manifestazione sono presenti anche i sindaci del territorio (da quelli dei Comuni col maggior numero di abitanti a quelli costieri più piccoli fino ad arrivare a quelli dell’entroterra), il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, i consiglieri regionali eletti in provincia di Savona Andrea Melis (M5S), Paolo Ardenti (Lega), Luigi De Vincenzi (Pd) e Angelo Vaccarezza (Forza Italia), il senatore Paolo Ripamonti, ma anche i lavoratori di altre aziende del territorio tra cui Bombardier, Cabur e i lavoratori del porto.

Prima di partire in corteo gli amministratori locali hanno firmato un documento congiunto da presentare al Prefetto per testimoniare la compattezza del territorio in difesa di Piaggio e per chiedere al Governo di nominare nel più breve tempo possibile il commissario straordinario.

Questo il testo integrale del documento: