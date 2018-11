Piaggio Aerospace, “fumata grigia” dopo il vertice al Mise. Pasa (Cgil): “Governo ritiene prodotti e stabilimenti strategici per il Paese”

Villanova d’Albenga. “Fumata grigia”, tra notizie positive e tanti dubbi che continuano a permeare la situazione intorno ad una delle aziende strategiche del Paese. Si parla nuovamente di Piaggio Aerospace e potrebbe riassumersi così l’esito dell’incontro, l’ennesimo, andato in scena questa mattina, e conclusosi una manciata di minuti fa al Mise (Ministero dello Sviluppo Economico), sulle sorti dell’azienda.

All’incontro erano presenti i sindaci di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra, di Albenga, Giorgio Cangiano, e di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, una rappresentanza dei lavoratori e i sindacati. Ma anche l’assessore regionale Andrea Benveduti, Vito Vattuone, l’onorevole Franco Vazio (Pd) e il senatore Paolo Ripamonti (Lega). Ad accogliere la delegazione sono stati il sottosegretario Davide Crippa e Giorgio Girgis Sorial, vice capo di Gabinetto del Ministero.

Ammarezza tra i presenti, però, per l’assenza del Ministro Luigi Di Maio, la cui presenza era stata auspicata da tutte le parti in causa. Assente, inoltre, anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“L’incontro si è concluso con una sorta di fumata grigia: abbiamo avuto notizie positive, ma le incertezze sono ancora molte, – il commento a caldo del segretario generale della Camera del Lavoro Cgil di Savona Andrea Pasa. – Di positivo c’è che il Governo si è assunto la responsabilità di fare da garante nei prossimi passi insieme all’azienda, che resterà ferma fino alla risoluzione dei problemi, scongiurando così la liquidazione. Il Governo, inoltre, ha affermato che ‘le produzioni e gli stabilimenti vengono ritenuti strategici per il Paese’. E proprio per questo starebbe mettendo in atto tutte le azioni possibili per salvaguardare i livelli occupazionali e il mantenimento degli stabilimenti Piaggio e Laerh”.

“Prosegue, poi, la trattativa con la proprietà per sbloccare la famosa commessa da circa 700 milioni di euro per i droni, ma il Governo non ha intenzione di limitarsi all’erogazione dei fondi per ‘dare una boccata d’ossigeno’ all’azienda. L’obiettivo sarebbe di quello di ‘ancorarlo’, dando continuità all’investimento nel tempo”.

“L’ultima novità è legata ad un’ipotesi di riassetto societario: oggi l’azienda risulta al 100 per cento di proprietà privata, ma si potrebbe prospettare un coinvolgimento del Governo Italiano, con la creazione dunque di una nuova struttura societaria. Al termine del faccia a faccia, la promessa è stata quella di incontrarci di nuovo ai primi di dicembre, nell’ambito di un tavolo istituzionale, per fare il punto sulla situazione”, ha concluso Pasa.

“Il sottosegretario Crippa ed il vice capo di Gabinetto Sorial hanno assicurato massima attenzione del Governo, nelle persone del Presidente del Consiglio Conte e del ministro Di Maio, – ha aggiunto Paola Boetto dell’Rsu dei lavoratori. – Sono in corso dialoghi con la proprietà per salvaguardare l’asset Piaggio e per creare un assetto societario solido. Non basta la commessa per i droni da sola. Ci vuole una visione complessiva sulla strategia. Nel frattempo le parti non agiranno unilateralmente (ad esempio con la messa in liquidazione). Abbiamo sollecitato i rappresentanti del Ministero a venire in visita allo stabilimento di Villanova”.

E domani, mercoledì 21 novembre, alle 10, all’interno dello stabilimento Piaggio di Villanova, si svolgerà una nuova assemblea tra lavoratori e sindacati.

“In qualità di sindaci abbiamo preso parte all’incontro per dimostrare vicinanza ai lavoratori e per l’importanza che Piaggio e Laerh rivestono per il nostro territorio. Il Governo ha espresso la volontà di proseguire questa esperienza e di trovare soluzioni per puntare su Piaggio, non solo oggi, ma anche in futuro. A inizio dicembre sarà convocato un nuovo tavolo per fare il punto sull’andamento della situazione. Siamo conviti che il Governo non permetterà che un’azienda del valore di Piaggio non possa andare avanti”, il commento del sindaco di Albenga Giorgio Cangiano.