Villanova d’Albenga. Confermato per domani mattina, alle ore 10:00, l’atteso e decisivo vertice al Mise sulla vertenza della Piaggio Aerospace. L’incontro avrebbe dovuto tenersi martedì scorso, ma era stato rinviato con una comunicazione ufficiale del Ministero a sole 24 ore dalla “trasferta romana” di sindacati, Rsu, lavoratori, ma anche molti sindaci del territorio.

Secondo quanto appreso lo sciopero di 8 ore e il presidio con una manifestazione al Ministero dello Sviluppo Economico non ci saranno, saranno presenti i delegati sindacali, alcuni sindaci e i rappresentanti istituzionali.

Nelle ultime settimane è salita la tensione tra le maestranze in merito alla situazione di incertezza che gravita sull’azienda aeronautica, sulla quale pesa la necessità di sbloccare la commessa sui droni e avere un piano industriali di garanzie occupazionali.

Dopo la forte protesta dei lavoratori sono scesi in campo anche sindaci e Provincia, ed è stato approvato un ordine del giorno in Regione per chiedere massimo impegno per salvaguardare una azienda strategica per il territorio e i posti di lavoro.

Domani sindacati e lavoratori attendono risposte certe da parte del Governo, con diretto riferimento al finanziamento dei 766 milioni confermando il programma di sviluppo per i 1200 lavoratori della Piaggio oltre a tutto l’indotto.